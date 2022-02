Die meisten Meister der Bürger sind Männer

Aktuell sitzen 201 Frauen auf den 2095 Bürgermeistersesseln Österreichs, das sind 9,6 Prozent. Schaut man in den Westen, so nimmt der ohnehin bescheidene Prozentsatz ab. Tirol ist gar Schlusslicht (siehe Grafik). Nur 17 Chefsessel von 276 sind von Frauen besetzt. Dabei noch das „Aha-Erlebnis“: In den Bezirken Imst und Landeck (54 Gemeinden) gibt‘s – anders als in den übrigen – keine einzige Meisterin der Bürger. Da stellt sich natürlich die Kernfrage: Warum?