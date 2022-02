Eiskunst-Russin rastet aus: „Hasse diesen Sport!“

Eine Silber-Medaille bei Olympia. Also beim wichtigsten Sportereignis der Welt. Und das mit gerade einmal 17 Jahren. Man sollte meinen, dass so ein Erfolg für Freude und Hochstimmung sorgen müsste. Weit gefehlt, wenn es um die Russin Alexandra Trusova geht. Denn die Eiskunstlauf-Silberne rastete nach Feststehen ihres 2. Platzes völlig aus, ließ mit wutentbrannten Schimpftiraden die Eishalle in Peking „erbeben“. „Ich hasse diesen Sport! Ich werde nie wieder aufs Eis gehen!“, kreischte sie nach der Entscheidung der Punktrichter zu ihrem Trainer.