Besitzerin bemerkte rechtzeitig Brand in Sägehalle

Die 47-jährige Besitzerin eines Sägewerks in Weilbach (Bezirk Ried) bemerkte am Freitag gegen 6.45 Uhr bei ihrer Ankunft eine starke Rauchentwicklung aus der Sägehalle. Sie fuhr sofort zu einem naheliegenden Feuerwehrhaus und drückte die Brandmeldetaste. Gleichzeitig trafen Mitarbeiter des Sägewerkes am Arbeitsplatz ein. Diese versuchten das Feuer mit vier Handfeuerlöschern einzudämmen.