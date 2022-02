3:2 nach 3:0! Ried vergeigt beinah Sieg über Tirol

Die WSG wirkte danach desorientiert und brachte vor dem Seitenwechsel keinen einzigen ernst zu nehmenden Angriff zustande. Im Gegensatz dazu wurden die Rieder noch zweimal durch Nene gefährlich - in der 23. Minute wurde der Angreifer gerade noch von Behounek am Torschuss gehindert, in der 38. Minute wurde sein Schuss im Strafraum abgeblockt. So blieb es Bajic vorbehalten, noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0 zu erhöhen. Wieder ließ sich die WSG auskontern, Stefan Nutz spielte einen Idealpass auf Bajic und der 26-Jährige knallte den Ball unter die Latte (43.).