Kramer: „Grausige Tage, schlaflose Nächte“

Sie hat als eine der ganz großen Gold-Kandidatinnen im österreichischen Olympia-Team gegolten, doch zerstörte das Coronavirus vorerst den Medaillen-Traum. Sara Marita Kramer hat sich nach dem Peking-Aus zurückgezogen, ist in ein mentales Loch gefallen, doch jetzt wird sie genesen und wieder motiviert in Hinzenbach (25. bis 27.2.) ihr Comeback geben. Die Skispringerin gab am Freitag in einem Zoom-Mediengespräch tiefe Einblicke in die Zeit nach dem positiven Test.