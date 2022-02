Fahndung nach Kredit- und Bankomat-Kartendieb

Der 51-Jährige steht konkret im Verdacht seit 2019 bis dato in Vorarlberg, Tirol und Salzburg Geldtaschen zu stehlen und folglich mit den gestohlenen Kredit- und Bankomatkarten widerrechtliche Behebungen bei Bankomaten durchzuführen. Dabei späht er mutmaßlich vorab den PIN-Code der Opfer aus. Die Straftaten ereignen sich überwiegend in Gastronomiebetrieben und Beherbergungsbetrieben. Um zweckdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt Tirol oder jede andere Polizeidienststelle wird ersucht.