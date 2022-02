Großer Bahnhof für Weststeirer sucht noch Namen

Der in Groß St. Florian lebende Ex-Nationalratsabgeordnete und nunmehrige Volksanwalt Werner Amon sieht das ganz ähnlich, wenn er sagt: „Für die Region eine große Aufwertung, wir sind jetzt als Arbeitsplatz- und Wohnsitzgemeinden viel interessanter.“ Kein Wunder, wird man doch mit den Railjets, die auch in Groß St. Florian halten, künftig in 18 Minuten in Graz, in einer halben Stunde in Klagenfurt sein. Nach Wien kommt man ab Inbetriebnahme des Semmeringtunnels (2028) in gut zwei Stunden.