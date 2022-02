Was die Koralmbahn der Steiermark bringt

Teil eines großen Plans in Europa

Die Koralmbahn ist nur ein kleines Stück eines Puzzles: Zwischen Ostsee und Adria verläuft der 1700 Kilometer lange Baltisch-Adriatische Korridor: Ein Schienennetz, das den Norden mit dem Süden verbindet, mit Österreich in der Mitte. Vor allem in der Steiermark errechnete man sich durch den Ausbau der Bahn laut einer Studie wirtschaftliche Zugewinne (siehe Grafik). Zudem erreicht man Städte innerhalb Europas schneller. Auch schwerere Züge können entlang der Koralmbahn geführt werden: Güterverkehr soll sich von der Straße auf die Schiene verlagern. Was der Umwelt etwas bringt: Jede Tonne auf der Schiene bringt 21-mal weniger Emissionen als ein Lkw.