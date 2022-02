Dauerausstellung in Neuer Residenz eröffnet

Wer sich noch an seine Schulzeit zurückerinnern kann, weiß, die Geschichtsbücher waren die dicksten. Nicht weniger umfangreich präsentiert sich nun die neue Dauerausstellung des Salzburg Museums. „Salzburg einzigartig- Geschichte(n) aus Stadt und Land“ greift so einiges auf, was das Bundesland Salzburg eben einzigartig macht. Von den Festspielen, über das ortstypische Wetter und schmelzenden Gletschern, bis hin zu antiken Moden und Bräuchen – da kann jeder noch so alteingesessene Salzburger noch etwas lernen.