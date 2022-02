Schüler faken mit Cola positive Corona-Tests

Säure sorgt für falsches Ergebnis

Warum zeigen die Tests überhaupt ein falsch-positives Ergebnis an, wenn man ein paar Tropfen Limonade in die Flüssigkeit mischt? Ein chemischer Prozess soll den ph-Wert der Teststreifen verändern. „Auf den Streifen der Tests sind Antikörper festgemacht, die sich durch die Säure biegen und so das Farbsignal auslösen“, führte der Neuköllner Amtsarzt Nicolai Savaskan aus. Der Trick würde auch bei Schwangerschaftstests funktionieren, so der Mediziner.