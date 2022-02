Eisstockschießen: Väter als große Wegbereiter

Das Eisschießen in den Genen haben Marco Schurian (EV Rottendorf), Michael Regenfelder (GSC Liebenfels) und Julia Omelko (EK Feldkirchen) - ihre Väter haben nämlich eine maßgebliche Rolle für die Eisstock-Karriere gespielt. Als Trainer des U 16-Teams ist Michael Regenfelder sen. vor Ort. Außerdem feuert er seinen Junior an: „Er spielt seit Wochen in Höchstform.“