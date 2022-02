Suche nach Vermissten beendet: „Kaum Hoffnung“

Die Suche nach zwölf vermissten Besatzungsmitgliedern eines vor der Ostküste Kanadas gesunkenen spanischen Fischtrawlers ist eingestellt worden: Das teilte die kanadische Seenotrettungsstelle in Halifax am späten Mittwochabend auf Twitter mit. Nur drei der insgesamt 24 Seeleute an Bord der „Villa de Pitanxo“ waren nach dem Sinken am Dienstag stark unterkühlt von einer der beiden Rettungsinseln des Schiffes geborgen worden. Letztlich wurden neun Fischer tot geborgen.