Lienzer Kletterhalle könnte am Grund scheitert

Rund fünf Millionen Euro will der TVBO in die Hand nehmen, um eine moderne Kletterhalle in Lienz zu bauen. Nur in Lienz, wohlgemerkt. Denn im Planungsverband Lienzer Talboden gibt es Pläne von BM Elisabeth Blanik und Amtskollege Andreas Pfurner, ebenfalls eine Kletterhalle in Nußdorf-Debant zu bauen. Sehr zum Missfallen von TVBO-Obmann Franz Theurl: „Wir haben eine Expertise erstellen lassen und diese untermauert mit 99 zu 1 den Standort Lienz.“ Experten hätten bestätigt, dass nur die Halle in Lienz wirtschaftlich zu führen sei.