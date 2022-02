Bahnidealist rettete Stück wertvoller Geschichte

„Ich habe den Isolator 2009 eigenhändig abmontiert und ihn meiner privaten Sammlung hinzugefügt“, schildert der Ex-Mitarbeiter des Hochspannungstrupps der EVN aus Kirchberg an der Pielach. Der lokal- und bahngeschichtlichen Bedeutung ist sich Karner sehr wohl bewusst. Denn als die „Mariazeller“ im Jahr 1911 vom Dampf- in elektrifizierten Betrieb überging, wurde am Bahnhof Gösing ein weißer Isolator in jene Leitung eingebaut, die den Strom bis nach St. Pölten übertrug.