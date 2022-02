EU kippte Warnungen auf Wein: ÖVP übt Kritik

Neuer Vorstoß verhindert

Die hemdsärmeligen EU-Mandatare Alexander Bernhuber und Lukas Mandl (ebenfalls ÖVP) schlugen flugs in dieselbe Kerbe und verhinderten schließlich gemeinsam mit ihren Kollegen im EU-Parlament in Straßburg den neuerlichen Vorstoß in Sachen Krebswarnungen. Ob sich dieser „Kraftakt“ aber wirklich ausgezahlt hat, dürfte in den Sternen stehen: Immerhin war es bereits der dritte Versuch, diese Regelung in Brüssel durchzuboxen – Fortsetzung der Polit-Posse wahrscheinlich.