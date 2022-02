NÖ-Fahnder haben Schleppermafia weiter im Visier

Mit einem Plus von 57 Prozent ist die Schlepperei ein veritables Problem in der heimischen Kriminalstatistik. Die Aufklärungsquote (6,1 Prozent) ist niedrig und die Fälle sind mehr als kompliziert. Immerhin landen viele Schlepper vorrangig im Burgenland und verschwinden dann meist mit ihren illegalen Beifahrern in windigen Hotels in Wien. Die Strecke für den Zugriff wird also minimiert, heißt es. Trotzdem behält man in der verzwickten Lage, so gut es geht, den Überblick. Neben den großen Schlepperorganisationen für syrische Flüchtlinge geriet vor kurzem auch ein rumänisch-moldawischer Schlepperring ins Visier.