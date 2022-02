Auto flog durch die Luft: Lenker ging schlafen

Das Auto fliegt 30 Meter durch die Luft, Dutzende Retter suchen den Fahrer - aber der legt sich erst mal bei einem Freund schlafen: Ein 36-Jähriger war am Dienstag in Oberfranken in einer Rechtskurve von einer Straße abgekommen und in einem Feld gelandet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anschließend fuhr der Mann neben der Straße weiter über eine Bodenwelle, woraufhin das Auto meterweit durch die Luft flog.