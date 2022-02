Erster Gameplay-Trailer zu „Dune Spice Wars“

Funcom und Entwickler Shiro Games haben einen ersten Gameplay-Trailer zu ihrem kürzlich angekündigten Echtzeitstrategiespiel „Dune Spice Wars“ veröffentlicht. Er gibt Einblicke in das Spielprinzip und zeigt den Planeten Arrakis, auf dem die Spieler ihre Fraktion zur Herrschaft über diese fremde Welt und die mysteriöse Ressource Spice führen sollen. „Dune Spice Wars“ soll am PC noch im Frühling in die Early-Access-Betaphase starten.