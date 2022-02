„Er ist hochgekommen, indem er Regeln ignorierte“

„Boris Johnson ist ein chaotischer Typ und ist hochgekommen, indem er Regeln verletzt oder ignoriert hat. Damit ist er sehr gut gefahren“, analysiert Sully. „Boris Johnson war immer beliebt. Man hat in Kauf genommen, dass er chaotisch ist und sich nicht für Details interessiert. Man hat lange vor ihm gewusst, dass es eine Trinkkultur in Downing Street und im Parlament gab. Das hat man lustig gefunden. Aber seit der Pandemie, wo Verwandte verloren haben, ohne die Möglichkeit, sich zu verabschieden - dass zu diesem Zeitpunkt Leute bei Partys in der Downing Street waren, da gab es keine Toleranz und kein Verständnis mehr. Die Pandemie hat die Einstellung zu Johnson geändert. Jetzt findet man ihn nicht mehr so witzig.“