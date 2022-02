19-Jähriger geriet mit beiden Händen in Maschine

Am Dienstag gegen 7.30 Uhr ereignete sich in einer Firma in Schwanenstadt ein Arbeitsunfall. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck verletzte sich bei seiner Arbeit an der Blechrollmaschine. Der junge Mann wollte ein Blechstück in der Blechrollmaschine aufrollen, dabei wurden beide Hände in die Walze der Maschine gezogen und er quetschte sich dabei seine Finger ein.