Olympia: Wilder Sturz nach Sprung von Anna Gasser

Beeindruckend: Onitsuka ging im zweiten Durchgang an den Start - und zeigte genau den gleichen Sprung. Diesmal blieb sie bei der Landung stehen, griff aber mit der Hand in den Schnee. Beim dritten Versuch stürzte Onitsuka erneut, knallte auf den Rücken. Trotz Schwellungen im Gesicht konnte sie mit einem Lächeln in die Kamera winken. Onitsuka war eine von drei Japanerinnen, die im Big-Air-Finale an den Start gingen.