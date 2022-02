Feuerwehrmann „spritzt“ für Einsatz Hochzeitsnacht

So viel Einsatzfreude hat nicht jeder: Mitten in der Hochzeitsnacht fuhr ein Feuerwehrmann in Adlwang zu einem Brand! Seine Kameraden lobten den Atemschutzwart für sein „besonderes Engagement“. Er sagt: „Wir haben nur standesamtlich geheiratet. Das war nicht so eine große Hochzeit, wie man es sich vorstellt.“