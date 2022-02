Was hinter schwarzblauer Klausur-Harmonie lauert

„Hausverbot“ für Herbert Kickl

Bleibt das Hindernis Herbert Kickl, aber an dessen Demontage wird FPÖ-intern eh schon gearbeitet. Etwa in Andreas Mölzers FPÖ-Postille „Zur Zeit“, wo Altstars von Lothar Höbelt bis Hilmar Kabas über Kickl herziehen und Kärntens Ex-LH Gerhard Dörfler den Weg der OÖ-FP lobt. Bei der dürfte Kickl nun unwillkommen sein: Der Politische Aschermittwoch in Ried ist abgesagt. Offiziell wegen Corona. In Wahrheit wohl wegen Obmann Kickl.