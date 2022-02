Idee für langes und selbstbestimmtes Leben daheim

Zwei große Waldviertler Projekte

Zwei Waldviertler Projekte starten im April. Sie lukrieren mehr als ein Sechstel der Gesamtfördersumme des Landes: 2,2 Millionen Euro werden in das Projekt „Pflege.fit“ des Vereins Interkomm in den Bezirken Gmünd, Horn, Krems und Zwettl sowie in das Projekt „Davne“ der Kleinregion Waldviertler Kernland im Bezirk Zwettl investiert. Damit werden in 27 Gemeinden diplomierte Krankenschwestern Personen ab 75 Jahren und ihre Angehörigen unterstützen.