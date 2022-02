Partygast ging mit Küchenmesser auf Gastgeber los

Am 12. Februar um kurz nach 23 Uhr kam es infolge einer Auseinandersetzung zu einer Messerattacke. Der 26-jährige deutsche Gastgeber wurde von einem noch unbekannten Täter mit einem Küchenmesser bedroht. Erst wenige Stunden zuvor hatten sich die beiden am Südtirolerplatz kennengelernt und wollten in der Wohnung des Deutschen weiterfeiern.