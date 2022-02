Gegen Corona-Maßnahmen: 5000 bei Demo in Graz

Friedlich, aber einmal mehr lautstark ging es heute in Graz bei dieser Riesen-Demo zu. An die 5000 waren es, die gegen die aktuelle Corona-Politik demonstrierten. Unter dem Motto „Gemeinsam für Würde, Wahrheit und Menschlichkeit. Gesundheit ohne Impfpflicht muss das Ziel sein“ fanden sie sich gegen 13 Uhr am Grazer Hauptbahnhof ein und zogen eine halbe Stunde später von dort aus über die Annenstraße, die Vorbeckgasse, die Belgiergasse, über die Tegetthoffbrücke, danach über den Marburger Kai zum Joanneumring und von dort aus weiter über die Burggasse Richtung Karmeliterplatz. Dort fand bis 18.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt.