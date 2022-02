Pecherpfad: Auf den Spuren einer langen Tradition

Am Rande von Hölles im Bezirk Wiener Neustadt lässt es sich in einen Pecherwald wie anno dazumal eintauchen, gestartet wurde 1996 mit 12 Pechbäumen und einer Pecherhütte. Seither wurden mehr als 450 ehrenamtliche Schauführungen für Schulklassen, Reisegruppen aus dem In- und Ausland sowie für Wissenschafter aus vielen Ländern Europas abgehalten. Dies ist auch heuer wieder geplant, Anmeldung ist notwendig.