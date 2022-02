„Blut“ der Schwarzföhren erhält Pecher-Handwerk

Historisches Werkzeug als Geschenk

Über das Pechen fanden der ehemalige Projektmanager Gruber und der Pecher Gerhold Wöhrer, der heute noch am Pecherpfad in Hölles aktiv ist, zusammen. Groß war die Freude, als Wöhrer sein Pecherwerkzeug zum Jahreswechsel an Gruber überreichte. Dieses wurde seit über 100 Jahren in der Familie Wöhrer von einer Generation an die nächste weitergegeben. Zuletzt war es im Keller gelagert: „Bevor es dort verstaubt, ist es mir wichtig, dass es gezeigt und geschätzt wird“, so Gerhold Wöhrer (77). So wie sein kürzlich mit 102 Jahren verstorbener Vater gewann er selbst lange das Harz aus den Wäldern. Auch in seinem Garten hat er eine Schwarzföhre stehen. An dieser legte Jung-Pecher Florian Gruber gleich mit dem neuen alten Werkzeug selbst Hand an.