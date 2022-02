ÖGK-Obmann Salzburger: Arztgespräch per Video

Fokus auf Psychotherapie

Ein spezielles Anliegen ist Salzburger die Psychotherapie – ein Thema, das vor allem in der Pandemie immer mehr in den Mittelpunkt rückt. „Inzwischen sind telefonische Beratungen möglich, seit ich Obmann bin, wurde dieses Segment extrem verstärkt. Wir investieren hier sieben Millionen Euro, um für die Kunden einen möglichst niederschwelligen Zugang zu schaffen“, sagt Salzburger, der deshalb abschließend betont: „Mein Motto lautet, dass das Geld, das in Tirol erwirtschaftet wird, auch zum Wohle und zur bestmöglichen Versorgung unsere Kunden in Tirol verwendet wird.“