Tippler: „Schlechter kann man fast nicht fahren“

Tippler fährt gegen Christine Scheyer und Ariane Rädler um das vierte ÖSV-Ticket für die Abfahrt. „Es war schwierig, so richtig den Fokus zu haben, aber natürlich weiß ich, es geht um einen Abfahrtsplatz. Schlechter kann man fast nicht mehr fahren, man muss den Speed suchen und nicht so passiv runterfahren“, so Tippler.