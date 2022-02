Bullen-Coach Jaissle: „Waren kopflos und zu wild“

Matthias Jaissle (Salzburg-Trainer): „Wir sind richtig gut in die Partie gekommen, dann wurde die 1:0-Führung aberkannt, gefühlt im Gegenzug hat Rapid aus einer Standardsituation das 1:0 gemacht. Dann ist es immer schwer, Rapid wurde defensiver in der Spielweise, wir waren kopflos, zu wild unterwegs, wollten auf Biegen und Brechen den Ausgleich machen und haben die Struktur vergessen. 2. Halbzeit war richtig gut, wir haben konzentriert unser Ding gemacht, Dominanz ausgestrahlt mit und gegen den Ball und am Ende verdient gewonnen.“