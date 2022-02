Bremen gewinnt, verliert aber ÖFB-Kicker verletzt

Werder Bremen ist an die Tabellenspitze der 2. deutschen Fußball-Bundesliga gestürmt. Der Neo-Tabellenführer gewann am Freitagabend mit 2:1 bei Hansa Rostock, damit auch das siebente Spiel unter dem neuen Trainer Ole Werner und zog um zwei Punkte am bisherigen Leader Darmstadt vorbei. Wermutstropfen: ÖFB-Kicker Marco Friedl hat sich verletzt.