Mehr Lust statt Frust am Valentinstag

Schon seit Wochen sehen wir die Bilder von glücklichen Liebespaaren in der Werbung. Die roten Herzen und Valentinstagmenüs hängen dem ein oder anderen nicht ganz so Verliebten wahrscheinlich schon zum Hals heraus. „Nicht vergessen! Am 14. Februar ist Valentinstag, kaufen Sie bei unseren Floristen Blumen für Ihre Liebsten“ - mit Slogans wie diesem wird zärtlich aber bestimmt in Richtung Konsum geschubst.