Spannung im Titelkampf ist garantiert!

Herbstmeister Stripfing oder Aufsteiger Vienna - wer holt sich den Meistertitel in der Regionalliga Ost in dieser Saison? Wir sind dieser Frage genauer nachgegangen und haben im Talk der 3. Liga eine hochkarätige Expertenrunde im Studio begrüßen dürfen. In einem Punkt waren sich alle einig - es wird eine ausgeglichene und spannende Angelegenheit...