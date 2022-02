Zweites Gold für Eisschnellläuferin Schouten

Die 29-jährige Niederländerin Irene Schouten hat am Donnerstag schon ihre zweite Goldmedaille bei den XXIV. Olympischen Winterspielen in Peking gewonnen. Die vierfache Weltmeisterin holte nach ihrem Titel über 3.000 m auch die 5.000-m-Distanz und war in 6:43,51 Minuten am Ende klar die Beste. Silber ging 4,67 Sekunden dahinter an die Kanadierin Isabelle Weidemann, Martina Sablikova aus Tschechien (+6,58) wurde Dritte.