Neuer Exoplanet von Astronomen aufgespürt

Nun entdeckten Astronomen, dass das Proxima-Centauri-System um mindestens einen Planeten reicher sein dürfte. Davon berichteten sie am Donnerstag im Fachmagazin „Astronomy & Astrophysics“. Die Beobachtungen wurden mit dem Spektrografen „Espresso“ am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (ESO) in der Atacama-Wüste in Chile durchgeführt.