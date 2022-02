Veith: „So was vergisst man sein Leben lang nicht“

Ein Muckser von Henry, und schon ist sie wach. Passend, wenn mitten in der Nacht Olympia im Fernsehen läuft. Klar, ihren „Nachfolgerinnen“ will Anna Veith genau auf die Beine schauen. Aber tauschen? Nein danke. Die Zeiten sind vorbei. „In Pyeongchang war ich Fahnenträgerin. So was vergisst man sein Leben lang nicht. Sein Land zu präsentieren ist einfach ein schönes Gefühl.“ Und mit Silber im Super-G war auch Korea eine Reise wert. Vier Jahre davor in Sotschi strahlte Veith sogar als Siegerin vom Podest. „Manuel war beide Male als Unterstützung dabei. Das hat mir sehr geholfen und sicher auch den Unterschied ausgemacht“, ist sich Veith sicher. Davon können die aktuellen Olympia-Starter nur träumen.