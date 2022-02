Kaum Info von Behörde für Orban-Minister-Urlaub

Ungarns Außenminister Péter Szijjártó verbringt seine Winter-Auszeit wieder in Obertauern. Das Problem dabei: Die Entourage habe zum Teil hierzulande nicht anerkannte Covid-Impfstoffe erhalten. Hotelier Hans Gruber fragte bei den Behörden an, was für den Minister-Urlaub in seinem Haus gelte. Die Antworten war allesamt unzufriedenstellend.