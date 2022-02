Illegaler Welpenhandel floriert auch in NÖ

Nicht nur Hundeliebhabern gingen die Bilder der jungen Huskys und Rottweiler in der „Krone“ ans Herz. Sie wurden in dunklen Verließen, ohne Trinkwasser, ohne Muttertier gehalten. Dass die Haupttäterin aus Serbien stammt, verwundert Tierschützer nicht. Denn gerade in diesem Land würde der Welpenhandel florieren.