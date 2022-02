Trotz Zuzug verliert oberes Waldviertel Einwohner

Mit der Einwohnerzahl im Norden des Landes geht es bergab. Es sieht auch nicht so aus, als ob sich das in naher Zukunft für die vier Bezirke des oberen Waldviertels ändern wird. Der Bevölkerungsschwund geht konstant weiter. Ein paradoxer Silberstreif am Horizont zeichnet sich jedoch ab: Denn es ziehen mehr Leute zu als weg.