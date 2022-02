Blatt Papier als Bühnenbild für Madame Butterfly

Gut fünf Monate vor der Eröffnung der Bregenzer Festspiele wird hinter den Kulissen auf Hochtouren gearbeitet. Aus Stahl, Holz und Styropor werden in einer Fabrikshalle in Lauterach derzeit 117 Bühnenteile gefertigt, die dann an Ort und Stelle in Bregenz „wie ein Puzzlespiel“ zu einem überdimensionalen Blatt Papier zusammengefügt werden, das scheinbar fast schwerelos vor der Seebühne schwimmt.