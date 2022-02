Rekordfrau Takanashi: „Es tut mir zutiefst leid!“

Skispringerin Sara Takanashi hat die volle Verantwortung für ihre Disqualifikation im olympischen Mixed-Bewerb wegen eines regelwidrigen Anzugs übernommen. „Es ist unwiderlegbar Fakt, dass meine Disqualifikation alle anderen beeinflusst hat“, schrieb die Japanerin in den Sozialen Medien. „Es tut mir zutiefst leid, so einen riesigen Fehler gemacht zu haben.“ Insgesamt fünf Frauen - darunter Daniela Iraschko-Stolz - waren am Montag wegen ihrer Anzüge disqualifiziert worden.