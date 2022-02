Ein Erbe eines Tirolers, das jetzt Früchte trägt

Bescheiden und fleißig

In Serfaus kannte man „Seppl“ Marth als einen, der bescheiden lebte, hart arbeitete und jeden Sonntag die Messe besuchte. Sein ganzes Leben hat er in Serfaus verbracht und nie geheiratet. Nach seinem Tod ermöglichte er Kindern und Jugendlichen mit seinem Erbe eine Ausbildung. Kindern, die er nie kennengelernt hat. In einem Land, das er selbst nie besucht hat.