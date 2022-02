Lawinengefahr: Fahren Sie abseits der Pisten?

Acht Tote, zahlreiche Verletzte: Die Lawinenunglücksbilanz von Freitag und Samstag in Tirol ist verheerend. Auch am Sonntag herrscht im ganzen Land erhebliche Lawinengefahr - also Stufe drei. Die Experten betonen erneut: „Erhöhte Vorsicht ist unbedingt geboten!“. Auch in Vorarlberg sind die Einsatzkräfte der Berge dieses Wochenende fast durchgehend im Einsatz. Wir wollen wissen, fahren Sie abseits der Skipisten, wenn keine Gefahr besteht? Oder bleiben Sie auf den gekennzeichneten Pisten? Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen in den Kommentarbereich!