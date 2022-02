Knasmüllner mit Traumtor zur Rapid-Führung

In der siebten Minute legte der Japaner Kitagawa im Strafraum auf Knasmüllner ab, der Wiener streichelte den Ball von der rechten Seite mit dem Außenriss über den verdutzten Hartberg-Tormann Faist via Innenstange ins Netz. Das Tor erinnerte stark an Ricardo Quaresma, der bekannt für seine Außenrissschüsse war.