Impfpflicht bewegt Oberösterreicher kaum zum Stich

60.000 Landsleute ließen Grünen Pass ablaufen

Die Skepsis und die Corona-Müdigkeit gehen mittlerweile sogar so weit, dass etwa 60.000 Landsleute trotz zwei Impfungen nicht mehr als Vollimmunisiert gelten, weil sie sich bis jetzt keinen dritten Stich geholt haben. Mitte Jänner hat das Land Oberösterreich in einem Rundschreiben an alle nicht vollständig Geschützten auf die Notwendigkeit der Auffrischungsimpfung hingewiesen und auch die Sinnhaftigkeit der Impfung noch einmal erklärt. Viele Ungeimpfte bringen seit Monaten in Diskussionen immer wieder das Argument vor, auf den Totimpfstoff zu warten. Mittlerweile ist eine Voranmeldung beim Land Oberösterreich möglich – 4481 Personen haben dies bislang genutzt. Laut Krisenstab ist eine zeitnahe Verimpfung des Novavax-Impfstoffes möglich, sobald er vom Bund an die Bundesländer ausgeliefert wird.