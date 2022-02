Toby Gad: „Hab die ersten Jahre nichts verdient“

Wer mit Beyoncé, Madonna und Selena Gomez im Studio stand, der muss sich nichts mehr beweisen. Musikproduzent Toby Gad macht deshalb das, was ihm Spaß macht. Und das ist? Eine Biographie schreiben. Der frischgebackene „DSDS“-Juror schreibt in „All Of Me“ von seinem steinigen Weg an die Spitze der Weltcharts.