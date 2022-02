Freund bei Alko-Fahrt getötet: Lenker verurteilt

An gar nichts kann sich der Angeklagte in Tirol erinnern - umso aufschlussreicher ist die Auswertung des Bordcomputers seines Pkw. Für die Richterin besteht kein Zweifel, dass der Angeklagte fuhr - und nicht, wie vom Anwalt in den Raum gestellt, der Beifahrer im Rahmen eines erweiterten Suizids.