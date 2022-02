Renitenter Zigarillo-Raucher bringt Zug zum Stehen

Ein uneinsichtiger und aggressiver Zigarillo-Raucher hat einen ungeplanten Halt eines ICE-Zuges in Osthessen ausgelöst. Der 65-Jährige habe am Donnerstag in einem Abteil geraucht und Fahrgäste belästigt. Auch nach Bitten des Bahnpersonals hörte der Mann nicht auf zu rauchen. Daraufhin wurde die Exekutive informiert, zwei Polizisten mussten sich gegen Schubsereien und Tritten wehren. Der Zug hielt schließlich außerplanmäßig in Flieden im Landkreis Fulda.