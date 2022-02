Jede Menge Ferienspaß verzaubert Groß und Klein

Rechtzeitig zum Ferienstart stimmt die Wettervorhersage halbwegs optimistisch. Mit einigen Sonnentagen und Temperaturen um die acht Grad kann man auch in Niederösterreich zahlreichen Freiluftaktivitäten frönen. Wie etwa im Waldviertel, wo es mit tierischen Begleitern durch die Winterlandschaft geht (www.waldviertel.at). Nach den Alpaka- oder Eselwanderungen lädt die Sole-Felsen-Welt in Gmünd zum Relaxen ein. Auch im Naturpark Hohe Wand in den Wiener Alpen gibt es eine geführte Wanderung mit Lamas und Co. am 6. Februar.